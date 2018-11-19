Нерухомість за кордоном: що треба знати до того, як купувати
Все частіше українці задумуються над тим, щоб інвестувати гроші у нерухомість. Нерідко їхній вибір зупиняється на квартирі чи будинкові за кордоном.
Фахівці зазначають, що вкладення грошей у нерухомість, на відміну від інвестицій в цінні папери або розміщення коштів на банківському депозиті, має чимало переваг.
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Які 4 важливі кроки треба знати перед тим, як вкладати чесно зароблені у житло за кордоном, проаналізувало видання "Економічна правда".
1. Визначитись з метою
Розуміння, навіщо потрібна нерухомість за кордоном, дозволить скласти план дій і визначитись із бюджетом.
Існує 4 основні причини, через які українці купують нерухомість за кордоном:
- отримати право на проживання в країні;
- вкладення грошей для збереження та отримання прибутку від продажу;
- отримати пасивне джерело доходу – здавати придбану нерухомість в оренду;
- вкласти гроші у місце для відпочинку.
Як купити нерухомість за кордоном/Ілюстрація: Shutterstock
2. Як вибрати країну
Якщо ви знаєте, з якою метою купуєте житло за кордоном, з країною буде визначитись набагато легше.
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Визначитись із вибором буде набагато легше, знаючи кілька універсальних порад.
Для отримання доходу і відпочинку краще підійдуть держави з морськими узбережжями, де нерухомість завжди можна вигідно здавати в оренду.
До прикладу, у Болгарії можна роздивлятись варіанти з однокімнатними квартирами від 15 тисяч євро.
На Кіпрі чи в Іспанії треба орієнтуватись на бюджет від 30-50 тисяч доларів.
Якщо при виборі житла за кордоном, орієнтуєтесь на отримання в подальшому права на проживання в країнах ЄС, найоптимальнішими варіантами з купівлі нерухомості є сусідні Угорщина та Словаччина.
Ціни на квадратні метри там порівняно невисокі, а якість житла набагато краща, оскільки до забудовників висуваються жорсткі правила ЄС.
Купівля нерухомості за кордоном: як вибрати країну
3. Пошук ріелтора і дослідження ринку
Зазвичай, українці купують нерухомість за кордоном через спеціальних посередників – ріелторські агентства.
Їх дуже легко знайти через інтернет, але варто бути дуже обережним, щоб не натрапити на шахраїв.
Тому перш ніж скористатися послугами консультанта-посередника, потрібно його вивчити.
Під час вибору "покупки", слід вивчити нюанси, пов'язані з податками та іншими платежами, які потрібно буде вносити після укладення угоди.
Часто у популярних курортних зонах існує спеціальний податок на нерухомість, який потрібно платити незалежно від того, здається вона в оренду чи ні.
Консультант має знати і пояснити вам особливості про додаткові витрати при оформленні договору купівлі-продажу, чи є спеціальні умови для іноземців, чи потрібне схвалення сусідів на придбання житла.
До з'ясування усіх важливих нюансів не варто підписувати документів. А найкраще найняти для юридичних питань юриста зі знанням місцевої мови.
Як правильно купувати нерухомість за кордоном
4. Укладення угоди і переказ грошей
Залежно від країни правила оформлення угод з купівлі-продажу нерухомості можуть суттєво відрізнятись.
Однак є один загальний момент принаймні для країн ЄС – оплату потрібно проводити безготівкою.
У Німеччині, наприклад, для проведення угоди купівлі-продажу нерухомості використовується спеціальний рахунок, гроші на який може внести лише нотаріус, який оформляє договір.
Українцям, які хочуть придбати нерухомість за кордоном, також слід знати, що згідно з правилами НБУ, громадянин може переказати на рахунок іноземного банку 50 тисяч доларів на рік і для цього необхідно отримати електронну ліцензію.
Готівкою через український кордон одній особі можна вільно перевозити до 10 тисяч євро.
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