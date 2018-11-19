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      Нерухомість за кордоном: що треба знати до того, як купувати

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      Нерухомість за кордоном: що треба знати перед купівлею
      Нерухомість за кордоном: що треба знати перед купівлею / Колаж 24 каналу

      Все частіше українці задумуються над тим, щоб інвестувати гроші у нерухомість. Нерідко їхній вибір зупиняється на квартирі чи будинкові за кордоном.

      Фахівці зазначають, що вкладення грошей у нерухомість, на відміну від інвестицій в цінні папери або розміщення коштів на банківському депозиті, має чимало переваг.

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      Які 4 важливі кроки треба знати перед тим, як вкладати чесно зароблені у житло за кордоном, проаналізувало видання "Економічна правда".

      1. Визначитись з метою

      Розуміння, навіщо потрібна нерухомість за кордоном, дозволить скласти план дій і визначитись із бюджетом.

      Існує 4 основні причини, через які українці купують нерухомість за кордоном:

      1. отримати право на проживання в країні;
      2. вкладення грошей для збереження та отримання прибутку від продажу;
      3. отримати пасивне джерело доходу – здавати придбану нерухомість в оренду;
      4. вкласти гроші у місце для відпочинку.

      Нерухомість за кордоном як купити
      Як купити нерухомість за кордоном/Ілюстрація: Shutterstock

      2. Як вибрати країну

      Якщо ви знаєте, з якою метою купуєте житло за кордоном, з країною буде визначитись набагато легше.

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      Визначитись із вибором буде набагато легше, знаючи кілька універсальних порад.

      Для отримання доходу і відпочинку краще підійдуть держави з морськими узбережжями, де нерухомість завжди можна вигідно здавати в оренду.

      До прикладу, у Болгарії можна роздивлятись варіанти з однокімнатними квартирами від 15 тисяч євро.

      На Кіпрі чи в Іспанії треба орієнтуватись на бюджет від 30-50 тисяч доларів.

      Якщо при виборі житла за кордоном, орієнтуєтесь на отримання в подальшому права на проживання в країнах ЄС, найоптимальнішими варіантами з купівлі нерухомості є сусідні Угорщина та Словаччина.

      Ціни на квадратні метри там порівняно невисокі, а якість житла набагато краща, оскільки до забудовників висуваються жорсткі правила ЄС.

      Нерухомість за кордоном купівля будинок квартира
      Купівля нерухомості за кордоном: як вибрати країну

      3. Пошук ріелтора і дослідження ринку

      Зазвичай, українці купують нерухомість за кордоном через спеціальних посередників – ріелторські агентства.

      Їх дуже легко знайти через інтернет, але варто бути дуже обережним, щоб не натрапити на шахраїв.

      Тому перш ніж скористатися послугами консультанта-посередника, потрібно його вивчити.

      Під час вибору "покупки", слід вивчити нюанси, пов'язані з податками та іншими платежами, які потрібно буде вносити після укладення угоди.

      Часто у популярних курортних зонах існує спеціальний податок на нерухомість, який потрібно платити незалежно від того, здається вона в оренду чи ні.

      Консультант має знати і пояснити вам особливості про додаткові витрати при оформленні договору купівлі-продажу, чи є спеціальні умови для іноземців, чи потрібне схвалення сусідів на придбання житла.

      До з'ясування усіх важливих нюансів не варто підписувати документів. А найкраще найняти для юридичних питань юриста зі знанням місцевої мови.

      Нерухомість за кордоном курорт пляж
      Як правильно купувати нерухомість за кордоном

      4. Укладення угоди і переказ грошей

      Залежно від країни правила оформлення угод з купівлі-продажу нерухомості можуть суттєво відрізнятись.

      Однак є один загальний момент принаймні для країн ЄС – оплату потрібно проводити безготівкою.

      У Німеччині, наприклад, для проведення угоди купівлі-продажу нерухомості використовується спеціальний рахунок, гроші на який може внести лише нотаріус, який оформляє договір.

      Українцям, які хочуть придбати нерухомість за кордоном, також слід знати, що згідно з правилами НБУ, громадянин може переказати на рахунок іноземного банку 50 тисяч доларів на рік і для цього необхідно отримати електронну ліцензію.

      Готівкою через український кордон одній особі можна вільно перевозити до 10 тисяч євро.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості світу Законодавство Податки Новини нерухомості України Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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