Понад мільйон євро сягнула сума штрафів за нелегальну туристичну оренду квартир в Парижі

У Парижі з початку 2018 року, за здавання квартир в оренду туристам, власників помешкань оштрафували на 1,4 мільйона євро.

Про це повідомило видання RFI з посиланням на заяву заступника мера з питань житлової політики Яна Бросса.

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Зазначається, що за даними відомства штрафи виписані у період з 1 січня по 15 серпня 2018 року, в сумі 1,4 мільйона євро, перевершили минулорічний показник за весь рік загалом.

Чиновник уточнив, що з початку року було виявлено 111 помешкань, які незаконно здавалися на потреби туристів, без згоди на це влади міста. Зазначається, що переважна кількість квартир здавалася через інтернет-платформу Airbnb.

Бросса наголосив, що середня сума штрафу склала 12 тисяч євро, однак штрафи було накладено лише на тих власників, у чиїх володіннях було більше, ніж одна квартира.

Річ у тім, що у 2017 році влада міста ухвалила рішення про посилення контролю над процесом здачі житла в оренду через інтернет-платформи на кшталт Airbnb. Так, було прийнято рішення про видачу спеціальних реєстраційних номерів на короткострокову оренду, однак влада могла такий номер і не видати.