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Более миллиона евро достигла сумма штрафов за нелегальную туристическую аренду квартир в Париже

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Париж
Париж / Фото из открытых источников

В Париже с начала 2018 года за сдачу квартир в аренду туристам владельцев квартир оштрафовали на 1,4 миллиона евро.

Об этом сообщило издание RFI со ссылкой на заявление заместителя мэра по вопросам жилищной политики Яна Бросса.

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Отмечается, что по данным ведомства штрафы выписаны в период с 1 января по 15 августа 2018 года, в сумме 1,4 миллиона евро, превзошли прошлогодний показатель за весь год в целом.

Чиновник уточнил, что с начала года было выявлено 111 квартир, которые незаконно сдавались на потребности туристов, без согласия властей города. Отмечается, что подавляющее количество квартир сдавалось через интернет-платформу Airbnb.

Бросса отметил, что средняя сумма штрафа составила 12 тісяч евро, однако штрафы были наложены только на тех владельцев, в чьих владениях было более одной квартиры.

Дело в том, что в 2017 году власти города приняли решение об усилении контроля над процессом сдачи жилья в аренду через интернет-платформы вроде Airbnb. Так, было принято решение о выдаче специальных регистрационных номеров на краткосрочную аренду, однако власть могла такой номер и не выдать.

Теги: Новости недвижимости мира Штрафы Новости Франции
Источник: 24 Канал
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