Нерухомості на мільйони та елітний відпочинок: як Королевська відпочиває в ОАЕ у розпал війни

Схоже, що рішення РНБО про заборону чиновникам виїждати з України стосується не всіх. На тлі скандальних поїздок Тищенка й Тимошенко стало відомо, що народна депутатка Наталія Королевська у розпал війни відпочиває з родиною у Дубаї.

Родина депутатки забороненої в Україні партії ОПЗЖ вирішила відсидіти війну в Об'єднаних Арабських Еміратах. Королевська із сім'єю зараз проживає у Дубаї в Address Beach Resort.

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Що Королевська робить у Дубаї

За інформацією УП, 17 жовтня Королевську з чоловіком Юрієм Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела видання стверджують, що тоді подружжя придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.

Готель, в якому проживає Королевська із сім'єю / Скриншот

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Крім того, у Дубаї помітили старшого сина Королевської. Депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод, ймовірно, також вирішив відпочити від війни.

Ростислав Солод у Дубаї / Скриншот

У розслідуванні йдеться про те, що Віктор Медведчук доручив саме Королевській залишитись в Україні й чекати окупації, аби перехопити владу у свої руки.

Скандальна поїздка Тищенка: що відомо

Нещодавно на сайті посольства України у Тайвані з'явився анонс зустрічі з нардепом Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Таїланді.

Це зумовило хвилю обурення українців, адже про зустріч повідомили буквально за день до її проведення, проходити вона мала у 4-зірковому готелі Novotel, що за 200 метрів від посольства. Ба більше, виникли питання щодо справжніх причин поїздки Тищенка за кордон.

У своє виправдання Тищенко сказав, що нібито перебуває з відрядженням в Азії. Він запевнив, що "усі вищі керівники в курсі, як і голова фракції". Крім того, він поскаржився на "брудні технології" і запевнив, що продовжить виконувати поставлені президентом задачі.

Відповідь не змусила довго чекати – уже наступного дня Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу". Перед цим його видворили з партії та звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга народу".