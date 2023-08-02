Ворог продовжує обстрілювати й тероризувати Правобережжя Херсонщини. Наразі найбільше потерпає обласний центр.

Лише за останню добу ворог випустив 441 снаряд по правому берегу Херсонської області. Про це 24 Каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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Куди цілили окупанти

З кінця липня росіяни збільшили кількість обстрілів саме по центру Херсона.

Кілька днів тому інтенсивність обстрілів коливалась до 300 снарядів, більшість з яких окупанти націлювали саме на обласний центр,

– сказав Хлань.

Росіяни обстрілювали Херсон навіть під час роботи працівників комунальних служб. На жаль, є загиблий та поранені.



Нескінченно гатили: росіяни випустили 441 снаряд по Херсонщині лише за добу​: дивитися відео

"Учора, 1 серпня, окупанти завдали удару по центру міста, у міську клінічну лікарню. Лікар, який у перший день після закінчення інтернатури приїхав в Херсон, щоб допомагати херсонцям – загинув на своєму робочому місці. Медсестра отримала поранення, зараз у важкому стані. Ще троє медпрацівників отримали поранення", – додав депутат Херсонської обласної ради.

За останню добу російські загарбники випустили 441 снаряд по Правобережній частині Херсонщини.

Страждає Бериславський район. Там були влучання в навчальні заклади,

– зауважив військовослужбовець.

У ніч на 2 липня вибухи в Херсонській області не стихали з пізнього вечора й до ночі. Росіяни продовжили гатити по житлових кварталах, багатоповерхівках, лікарнях і загалом по всіх вулицях обласного центру.

"Це психологічно діє на людей. Постійні вибухи в місті Херсоні. Всю ніч були чутні вибухи, які не припинялися. Окупанти продовжили тероризувати як обласний центр, так і правобережну частину Херсонщини. Цей обстріл і тероризм не припиняється", – резюмував Сергій Хлань.

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