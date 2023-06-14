Немає ні душі, усі будівлі в отворах від куль: на що окупанти перетворили Нескучне

Російські загарбники не втомлюються доводити, що є нелюдами, адже руйнують цілі міста й села. Зокрема, стало відомо, що через цю повномасштабну війну не залишилось жодної людини в селищі Нескучному на Донеччині.

Ще 10 червня бійці батальйону "АРЕЙ" звільнили Нескучне в Донецькій області від окупантів. Згодом в населений пункт приїхали журналісти та показали, що в ньому немає жодної живої людини.

Дивіться також "День Д" чи операція "Кобра": три неочевидні думки про те, від чого залежатиме наступ України

Наслідки окупації жахають

Як зазначив кореспондент BBC, єдиними залишками цивілізації в селі є зруйнована аптека та продуктовий магазин. За його словами, в Нескучному немає складної мережі траншей, а також можна помітити дерев'яний міст через річку, що веде просто-таки до позицій окупантів.

Будівлі пронизані кульовими дірками від зброї меншого калібру. Тут було багато ближніх боїв. Ситуація – досить мінлива та не корелює з тріумфальними заяви про звільнення,

– заявив журналіст.

Водночас він сказав, що українська армія періодично відкриває мінометний вогонь, аби змусити всіх окупантів тікати. Натомість Росія не тримає у спокої свої "Гради" та відповідає ними на атаки.

Репортаж з Нескучного на Донеччині: дивіться відео від BBC

Більше про звільнення Нескучного

Село розташоване поблизу річки Мокрі Яли. Без сумніву, що саме про міст через цю водойму говорив кореспондент британського телеканалу.

Відомо, що окупанти не так давно підірвали греблю на цій річці, що на межі Запорізької та Донецької областей, тому два її береги затопило.

Окрім того, зазначимо, що контрнаступальна операція зі звільнення Нескучного відбувалась під командуванням майора Олександра Грищука.

У населеному пункті станом на 2016 рік проживало близько 600 людей. Важко повірити в те, що зараз селище – пусте.

Як констатували у BBC, цей контрнаступ ЗСУ та, зокрема, звільнення Нескучного дуже відрізняється від того, що було під час попередніх успіхів ЗСУ 2022 року. Очевидно, уже всім зрозуміло, що ситуація вкрай важка.