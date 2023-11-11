Несподівана атака балістикою, – у Повітряних силах прокоментували ранкові вибухи у Києві

Близько о 8 ранку в Києві пролунали потужні вибухи, після чого у столиці оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, ворог атакував балістичними ракетами.

Ранкову атаку на Київ прокоментував в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він також уточнив, що ворог націлився на Київ ще вночі, коли намагався завдати ударів дронами-камікадзе типу "Шахед", передає 24 Канал.

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У Повітряних силах прокоментували ранкову атаку

На ранок ми бачимо несподівану атаку. Попередня інформація – це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки що немає інформації від місцевої військової адміністрації та поліції, де саме є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо оперативної інформації,

– заявив Ігнат.

Разом з тим, він підтвердив, що у Києві працювала система ППО по балістиці. Нині, за словами Ігната, Повітряні Сили ЗСУ очікують інформацію від повітряного командування "Центр". Вони мають повідомити, які цілі були та скільки ракет вдалося збити.

Ігнат також вкотре пояснив, чому спочатку в Києві пролунав вибух, а лише після – сигнал повітряної тривоги. Річ у тім, що балістичні ракети летять надзвичайно швидко і радіолокаційно вони не так помітні, як летять крилаті ракети. У Повітряних силах уточнили, що до балістичного озброєння можна віднести ракети типу С-300, С-400, "Іскандер-М", а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал".

"Така ракета летить по балістичній траєкторії. Відповідно, від місця запуску (це можуть бути прикордонні області з Київською, Чернігівською чи Сумською областями), від пуску до прильоту, чи попадання в радіус ураження нашої ППО – лічені хвилини", – уточнив Ігнат.

Через це, власне, й продовжує тривати повітряна тривога у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Ігнат наголосив, що небезпека не минула й ворог може підступно атакувати знову.

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