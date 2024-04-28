У кількох містах Криму чули вибухи, також неспокійно в Брянську та Курську

У ніч на 28 квітня з'явилася інформація про потужні вибухи в Джанкої, що в Криму. Зокрема, заявляють, що могли використовуватися ракети обманки.

О 23:51 жителів Криму попередили про ракетну небезпеку. Згодом в місцевих телеграм каналах з'явилася інформація, що це буцімто була робота російської "пе-ве-о".

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Вибухи у Джанкої

У ніч з 27 на 28 квітня о 23:56 з'явилася інформація про те, що в Джанкої нібито відпрацювало "пе-ве-о".

Вже о 00:32 в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в районі Чорноморського. Також повідомляють про вибухи в районі Євпаторії.

Російські ЗМІ знову заявляють, що там працює "пе-ве-о", нібито є збиття. Цікаво, що починали росіяни збивати "обманки", а в кінцевому результаті вималювалися ATACAMS, та й ще буцімто змогли всі збити.

Також повідомляють, що у Брянську та Курську лунають сирени. Усе через загрозу БпЛА.

Чергова спроба київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії,

– заявляє прокремлівський телеграм-канал.

Там додали, що над Брянською областю буцімто збили п'ять безпілотників.

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