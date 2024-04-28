У кількох містах Криму чули вибухи, також неспокійно в Брянську та Курську
У ніч на 28 квітня з'явилася інформація про потужні вибухи в Джанкої, що в Криму. Зокрема, заявляють, що могли використовуватися ракети обманки.
О 23:51 жителів Криму попередили про ракетну небезпеку. Згодом в місцевих телеграм каналах з'явилася інформація, що це буцімто була робота російської "пе-ве-о".
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Вибухи у Джанкої
У ніч з 27 на 28 квітня о 23:56 з'явилася інформація про те, що в Джанкої нібито відпрацювало "пе-ве-о".
Вже о 00:32 в місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в районі Чорноморського. Також повідомляють про вибухи в районі Євпаторії.
Російські ЗМІ знову заявляють, що там працює "пе-ве-о", нібито є збиття. Цікаво, що починали росіяни збивати "обманки", а в кінцевому результаті вималювалися ATACAMS, та й ще буцімто змогли всі збити.
Також повідомляють, що у Брянську та Курську лунають сирени. Усе через загрозу БпЛА.
Чергова спроба київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії,
– заявляє прокремлівський телеграм-канал.
Там додали, що над Брянською областю буцімто збили п'ять безпілотників.
Атака на аеродром в Джанкої 17 квітня: що відомо
- В ніч на 17 квітня в районі військового аеродрому в окупованому Джанкої пролунали вибухи. Тоді у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони завдали ударів по військових цілях Росії.
- Пізніше у ГУР поділилися списком знищеної російської техніки під час атаки на аеродром. Зокрема, там заявили, що вдалося знищити 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО й апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
- Також надійшла інформація від агентів "Атеш", які заявили, що росіяни настільки були впевнені у своїй ППО, що люб'язно розмістили біля неї склади з боєприпасами.