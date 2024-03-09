Неспокійна ніч в Росії, відбиті штурми на Донеччині: хронологія 745 дня війни

В Україні розпочалась 745 доба повномасштабного вторгнення росіян. Сили оборони продовжують стримувати ворога, найзапекліші бої тривають на Сході.

Про головні події дня станом на 9 березня, ситуацію на полі бою та міжнародній арені, втрати ворога та наслідки обстрілів – читайтайте у матеріалі 24 Каналу.

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