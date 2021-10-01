Несправедливо і неправильно, – Разумков ображений на "слуг", які не запросили його в Трускавець

Дмитро Разумков вважає, що рішення не запросити його в Трускавець на засідання "Великої фракції" є неправильним та несправедливим. Він готовий відзвітувати про свою роботу за останні 2 роки та дискутувати на будь-яку тему.

Таку заяву голова парламенту зробив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", відповідаючи на запитання, чому він у студії, а не в Трускавці.

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Разумков прокоментував відсутність запрошення на засідання "слуг"

Тому, що деякі функціонери, мої колеги вирішили, що мені не треба там бути (у Трускавці – 24 канал). Я думаю, що це несправедливо, це неправильно і багатьох з них не було на той момент, коли цей процес починався,

– заявив спікер Ради.

Він додав, що завжди був на фракції "Слуга народу" і переконаний, що коли розглядають питання відставки спікера, варто і його послухати.

"Я і до колег звертаюся, мені точно немає за що ховати очі, я готовий дискутувати щодо будь-якого питанням з ними. За кожну свою дію я готовий відповісти, але коли це відбувається за моєю спиною – це виглядає непорядно", – наголосив Разумков.

Голова парламенту також зазначив, що йому іноді дуже страшно чути від колег про те, що посада спікера – це посада і власність тієї чи іншої партії. "Посади в цій державі не бувають власністю ні партії, ні фракції", – підсумував він.

На завершення Разумков запропонував провести засідання фракції у приміщенні Верховної Ради 4 жовтня, на ньому він відповість на всі запитання.

Засідання фракції "Слуги народу" у Трускавці: що відомо