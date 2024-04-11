Залишиться без броні: Світан сказав, коли в Росії настане критичний момент
Видання Bild пише, що у Росії закінчується бронетехніка. Під час штурмів, через брак бронетехніки, на кожну машину висаджують максимальну кількість піхоти, щоб перевозити їх на потрібні позиції.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що проблема з бронетехнікою у росіян виникне через рік – наступної весни. Темпи, з якими Україна знищує їхню техніку, – шалені. Це змусить Росію використати майже всю броню зі старих радянських складів і відправити все на фронт.
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"Українські Сили оборони її, звичайно, знищать і тоді у росіян буде тільки та техніка, яку вони зможуть виготовити", – сказав військовий експерт.
Проблема з бронетехнікою
Росіяни вивозять техніку на поля. Вони намагаються за допомогою техніки виконувати бойові завдання – штурмувати українські позиції.
Просто садять на броню стільки солдат, скільки може втриматись. У них такий механізм пересування особового складу на броні,
– зауважив Світан.
Військовий експерт припустив, що до 2025 року у Росії не залишиться броні. Наступної весни вони розпочнуть виготовляти певну кількість бронетехніки, але вже не відновлюватимуть старі машини. Відправлятимуть на фронт тільки те, що зможуть виготовити.
Ширина фронту, яку вони (Росія – 24 Канал) зможуть забезпечити тою кількістю боєприпасів та техніки, які вони виготовляють – це приблизно 400 кілометрів. Вони не зможуть забезпечити 1200 кілометрів фронту своїми потужностями,
– сказав Роман Світан.
Ситуація на фронті: коротко
- Росія продовжує воєнні дії проти України, а Збройні Сили України завдають ворогу великих втрат. Тільки за останню добу окупанти втратили 850 солдатів. Загалом від початку війни у Росії 449 250 мертвих і багато знищеної техніки.
- Ситуація на українському фронті продовжує бути складною, оскільки окупанти активно тиснуть на наших захисників. Андрій Юсов підкреслив, що бойові дії тривають по всій лінії фронту, але особливо інтенсивним є наступ Росії на східних напрямках – в Донецькій та Луганській областях.
- Українські військові здійснили підрив моста в селі Іванівське на Бахмутському напрямку Донецької області, використовуючи наземного робота-камікадзе Ratel S. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив відповідне відео, де показана робота наших захисників. Він зауважив, що зруйнування мосту значно ускладнило логістику російських військ.