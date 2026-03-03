Можуть виникнути проблеми з ракетами до ППО, – Зеленський про вплив ескалації на Близькому Сході

В Україні можуть виникнути проблеми з ракетами для систем протиповітряної оборони через активні бойові дії на Близькому Сході, які тривають у рамках військової операцї США та Ізраїля, що розпочалася минулого тижня.

Таку інформацію розповів український президент Володимир Зеленський у новому інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Які наслідки матиме для України конфлікт на Близькому Сході?

Реагуючи на ескалацію, Володимир Зеленський назвав хорошим рішенням атакувати іранські військові цілі, оскільки Тегеран виготовляє багато зброї для Росії, особливо це стосується ракет та ударних безпілотників.

Утім, за його словами, внаслідок операції на Близькому Сході та ударів Ірану, яких той завдає у відповідь на напад, увага союзників може зміститися з потреб для України, зокрема, ідеться про захист неба від атак Росії.

Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї для захисту нашого неба. Американцям та їхнім союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, Patriot,

– пояснив він.

Президент нагадав, що Україна отримує військову допомогу у рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупівлі американської зброї за європейські кошти, проте, ймовірно, вона знадобиться США.

Він нагадав про ситуацію, яка сталася у 2025 році, коли поставки ракет до України дещо сповільнилися після того, як Ізраїль зазнав атаки з боку Ірану. Володимир Зеленський зізнався, що побоюється повтору такого сценарію.

До слова, раніше він повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу знищувати безпілотники Ірану, якщо арабські лідери домовляться з російським президентом Володимиром Путіним про досягнення перемир'я.

До слова. Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу пояснював, що наслідки для України можуть бути різними і не обов'язково одразу критичними. Усе залежить від тривалості конфлікту та його масштабів.

Як США та Ізраїль атакують Іран?