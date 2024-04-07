Снарядів для нас критично не вистачає: як це вплине на наступальні дії

Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не має снарядів для нового контрнаступу. Та для того, аби українська армія наступала, у неї має бути запас боєприпасів приблизно на рівні липня – вересня 2023-го року.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що окупанти скаржилися тоді, що їм просто "не давали підняти голову" на Запорізькому напрямку. Він додав, що, якби не лінія оборони ворога, то тоді б українські військові мали б достатньо переваги, аби подавити своїм вогнем противника.

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"Той тримісячний період – це був "золотий час" щодо використання снарядів. Зараз у нас і близько немає тієї кількості. Тобто ми бачимо, що співвідношення далеко не на нашу користь", – сказав Кузан.

До України мають надійти снаряди за чеською ініціативою. Однак, час постачання зміщується і вже говорять про початок червня. Також є, зокрема, зобов'язання ЄС щодо постачання боєприпасів для ЗСУ. Однак все одно снарядів 155-го міліметру Україні критично не вистачає.

Водночас є боєприпаси 152-го та 122-го міліметра – радянські калібри. Утім, ЗСУ мають перевагу саме завдяки західній артилерії. Такі установки мають більшу дальність і точність.

Тому, звичайно, ні про які наступальні дії, ні про які навіть перехоплені ініціативи не може йтися, поки ми не отримаємо достатню кількість набоїв, щоб нарешті наша західна артилерія запрацювала,

– наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Рік, аби вистояти

Завдання українських захисників у 2024-му році – вистояти. Цей рік Росія перебуває на піку своїх промислових спроможностей оборонно-промислового комплексу. Нині ворог не має дефіциту снарядів. До того ж снаряди для окупантів постійно постачає КНДР.

"Наше завдання – це максимально втримати лінію фронту, розбудувати свою лінію укріплень. Фактично, до нового витка наступу росіян. Десь приблизно ми говоримо про початок – середину літа, це залежатиме від ситуації на фронті, наша лінія оборони буде готова повноцінно", – сказав Сергій Кузан.

Ворог розуміє, що у нього є можливості на один масований наступ. Тим часом ЗСУ мають стояти, відбити цей наступ та довести неспроможність росіян.

Тобто виграти час, поки західні партнери України нарешті зберуть гроші та закуплять снаряди за чеською ініціативою та поки до України надійдуть усі снаряди за європейською ініціативою. До того ж поки ВПК європейських країн збільшить свої спроможності.

"На другу половину осені ми зможемо перехоплювати ініціативу на окремих ділянках фронту і так переломлювати ініціативу на свою користь", – зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці.

До слова, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про пріоритет БпЛА у веденні війни. Нині можна спостерігати, як українські військові вражають стратегічні енергетичні та військові об'єкти в глибині Росії.

Тобто поступово ослаблюючи й економічний, і військовий потенціал, водночас тримаючи фронт – отак ми зможемо під кінець року поступово переломити цю ситуацію на свою користь,

– додав Сергій Кузан.

Україні треба боєприпаси