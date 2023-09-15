Не зможе вийти під заставу: прокуратура проситиме арешту Шуфрича

Нестору Шуфричу 15 вересня повідомили про підозру у державній зраді. Офіс генпрокурора хоче, щоб йому присудили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Народного депутата Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді. Офіс генпрокурора вимагатиме запобіжний захід у вигляді арешту.

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Він не зможе вийти з-під арешту під заставу

Запобіжний захід депутату обиратиме Печерський районний суд Києва.

Для підозрюваних у державній зраді такий запобіжний західальтернативи у вигляді застави.

За даними слідчих, Шуфрич виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви, де його завербувала російська ФСБ.

Служба безпеки України уточнила, що Шуфрич тісно співпрацював та виконував завдання Володимира Сівковича, який є агентом ФСБ та координує російську агентуру в Україні.

Саме Сівкович створив "кротоферму" для підривної діяльності проти нашої держави та курував ексначальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримав глава СБУ Василь Малюк.

Справа Шуфрича: що відомо