Нетаньягу незабаром може відвідати США: він стане першим лідером, з яким зустрінеться Трамп

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ймовірно, здійснить візит до Білого дому вже на початку наступного тижня. Це може стати першою зустріччю президента США Дональда Трампа з іноземним лідером після його інавгурації.

Планування візиту ще триває, його дата не визначена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про візит Нетаньяху до США

На початку наступного тижня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху може відвідати США. Він відтак стане першим іноземним лідером, з яким зустрінеться Трамп.

Візит поки що перебуває на стадії планування, і його дата офіційно не затверджена. Представники як США, так і Ізраїлю наголошують, що всі домовленості ще попередні.

За інформацією CNN, питання візиту Нетаньяху до Вашингтона обговорювалося під час телефонної розмови між лідерами двох країн, яка відбулася за кілька днів до інавгурації Трампа. Посол США на Близькому Сході, Стів Віткофф, минулого тижня здійснив подорож регіоном. Під час візиту до Ізраїлю він, імовірно, допоміг узгодити деталі майбутньої зустрічі.

Офіційного запрошення наразі не надійшло, про що у соцмережах повідомив речник Нетаньяху.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа скасувала заборону, введену Джо Байденом, на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю.