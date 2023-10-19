"Ми готові": Нетаньягу опублікував промовисте відео з військовими
Джерело:Беньямін Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 19 жовтня опублікував цікаве відео, на тлі війни країни з бойовиками ХАМАС. На кадрах ізраїльський очільник уряду перебував разом із військовими.
Сам Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія готова далі протистояти палестинським бойовикам із Сектору Гази. Військові, які перебували на кадрах, погодилися з прем'єром країни.
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Нетаньягу приїхав до військових
На кадрах видно, як Беньямін Нетаньягу у бронежилеті на фоні військової техніки стоїть оточений ізраїльськими солдатами. Таким чином він, вочевидь, вирішив перевірити готовність військ до протистояння з бойовиками ХАМАС.
Ми з воїнами й ми готові!
– написав очільник уряду Ізраїлю.
Нетаньягу підтвердив готовність Армії оборони Ізраїлю / Відео Беньяміна Нетаньягу
На кадрах також можна побачити, як військові підтверджують свою готовність до боротьби із палестинцями із Сектору Гази. У коментарях під відео користувачі мережі висловлюють свою підтримку солдатам ЦАХАЛ та Ізраїлю у його боротьбі за власну державу й право жити.
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