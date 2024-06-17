Ізраїль розпускає військовий кабінет, створений для боротьби з ХАМАСом та Хезболлою

Нетаньягу оголосив про офіційний розпуск військового кабінету, створеного для управління кампаніями проти Хамасу та Хезболли. Це рішення прийнято після виходу з коаліції партії "Національна єдність".

Відтепер ключові рішення щодо війни будуть ухвалюватися під час спеціальних консультацій за участю прем'єра, міністра оборони та інших відповідних посадовців. Відомо, що ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір не братиме участі в цих консультаціях.

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Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив кабінет безпеки про офіційний розпуск військового кабінету, створеного 11 жовтня для управління кампаніями проти Хамасу та Хезболли.

Це рішення було прийнято після виходу партії "Національна єдність" на чолі з Бенні Ганцом з коаліції, що призвело до втрати необхідної підтримки.

Ганц, який був одним із трьох членів військового кабінету, залишив коаліцію минулого тижня, взявши з собою Гаді Айзенкота, одного з трьох спостерігачів. Основною вимогою Ганца для приєднання до коаліції було створення вузького військового кабінету, проте після розпуску уряду єдності цей кабінет втратив свою актуальність.

Варто зазначити, що розпуск військового кабінету був очікуваним розвитком подій, оскільки ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір активно лобіював своє долучення до форуму.

Тепер Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галлант проводитимуть невеликі спеціальні консультації з іншими відповідними посадовими особами для ухвалення ключових рішень щодо війни, з остаточним схваленням від ширшого кабінету безпеки.

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