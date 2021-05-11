Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль посилить удари по Сектору Газа

Біньямін Нетаньяху пригрозив ісламістському угрупуванню ХАМАС ударами. Ізраїль вже схвалив рішення про посилення атак на Сектор Газа.

Деталі від Нетаньяху

Ізраїльтян закликали суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля. Про це заявив прем'єр-міністр Нетаньяху.

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ХАМАС отримає удари, яких він не чекав, тому це потребуватиме терпіння та готовності громадян йти на певні жертви,

– заявив чиновник.

Відомо, що танки і воєнну техніку збройних сил Ізраїлю вже відправили до кордону з Сектором Газа.

До речі, раніше указ про посилення ударів по об'єктах ХАМАС дав начальник генерального штабу Армії оборони генерал-лейтенант Авів Кохаві. Так, він розпорядився розширити удари та продовжувати атаки на об'єкти з виробництва та зберігання боєприпасів терористичних організацій ХАМАС й "Ісламський джихад".

Коротко про загострення між Ізраїлем та ХАМАС

На початку травня у Східному Єрусалимі спалахнули сутички між бійцями ізраїльської прикордонної поліції й палестинцями. На тлі загострення, армія оборони Ізраїлю влаштувала найбільші військові навчання у своїй історії.

10 травня бойовики ХАМАС запустили ракети на територію Ізраїлю. У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах бойовиків у Секторі Гази. Відомо про 20 загиблих, серед яких 9 дітей.

Палестинські бойовики з 10 травня запустили на територію Ізраїля понад 600 ракет. Щонайменше 5 з них потрапили у житлові будинки.

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