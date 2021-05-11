Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль посилить удари по Сектору Газа

Біньямін Нетаньяху пригрозив ісламістському угрупуванню ХАМАС ударами. Ізраїль вже схвалив рішення про посилення атак на Сектор Газа.
Джерело:Newsru.co.il
Деталі від Нетаньяху
Ізраїльтян закликали суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля. Про це заявив прем'єр-міністр Нетаньяху.
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ХАМАС отримає удари, яких він не чекав, тому це потребуватиме терпіння та готовності громадян йти на певні жертви,
– заявив чиновник.
Відомо, що танки і воєнну техніку збройних сил Ізраїлю вже відправили до кордону з Сектором Газа.
До речі, раніше указ про посилення ударів по об'єктах ХАМАС дав начальник генерального штабу Армії оборони генерал-лейтенант Авів Кохаві. Так, він розпорядився розширити удари та продовжувати атаки на об'єкти з виробництва та зберігання боєприпасів терористичних організацій ХАМАС й "Ісламський джихад".Зверніть увагу! Палестинські бойовики з 10 травня запустили на територію Ізраїля понад 600 ракет. Щонайменше 5 з них потрапили у житлові будинки.
Коротко про загострення між Ізраїлем та ХАМАС
- На початку травня у Східному Єрусалимі спалахнули сутички між бійцями ізраїльської прикордонної поліції й палестинцями. На тлі загострення, армія оборони Ізраїлю влаштувала найбільші військові навчання у своїй історії.
- 10 травня бойовики ХАМАС запустили ракети на територію Ізраїлю. У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах бойовиків у Секторі Гази. Відомо про 20 загиблих, серед яких 9 дітей.
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