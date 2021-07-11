Нетаньяху покинув резиденцію прем'єр-міністра в Ізраїлі, де жив 12 років

Колишній прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 11 липня поїхав з резиденції прем'єр-міністра в Єрусалимі на вулиці Бальфур. Він із сім'єю жив у цьому будинку 12 років.

Переїзд підтвердив представник сім'ї Нетаньяху. Цього тижня в резиденції помітили вантажівки. Ймовірно, це з кортежу Нетаньяху як лідера опозиції.

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Нетаньяху поїхав через місяць

Нетаньяху наважився покинути резиденцію майже через місяць після його відсторонення від влади.

Однак в Ізраїлі немає закону, який би передбачав терміни, коли експрем'єр-міністр повинен покинути резиденцію.

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У квітні 2020 року тодішній президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив Нетаньяху сформувати коаліцію після виборів до парламенту.

Однак прем'єр не зміг зробити це у відведений законом термін.

Тоді ж про формування коаліції оголосив Нафталі Беннетт. Він одразу наголосив, що Нетаньяху туди не увійде.

Відтак 13 червня парламент Ізраїлю проголосував за новий уряд – без Нетаньяху. Беннет став новим прем'єр-міністром.

До речі, у червні в Ізраїлі депутати обрали для країни нового президента. Цю посаду обійматиме Іцхак Герцог.

Надалі резиденція переходить у розпорядження нового прем'єра – Нафталі Беннета та його сім'ї.