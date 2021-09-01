Із нетерпінням чекаю, – Байден про зустріч з Зеленським у Білому домі
Джерело:твітер Джо Байдена
Джо Байден з нетерпінням очікує на першу зустріч віч-на-віч із Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Вона розпочнеться 1 вересня, о 21:00 за Києвом.
Президент США у мережі повідомив, що вже чекає на зустріч з українським лідером у Білому домі.
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Байден про зустріч зі Зеленським
Я з нетерпінням чекаю можливості привітати Президента України Володимира Зеленського у Білому домі,
– написав Байден.
Він наголосив, що хоче підтвердити прихильність Сполучених Штатів до суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України.
Нагадаємо, зустріч президент США та України розпочнеться 1 вересня, о 21:00 за Києвом.
Зустріч Байдена та Зеленського: що відомо
- Розмова президентів відбудеться в Овальній залі Білого Дому та триватиме приблизно 2 –2, 5 години.
- Розклад американського президента свідчить про те, що давати спільну велику пресконференцію Байден і Зеленський не будуть.
- Раніше український лідер розповів, що хоче поговорити з американським колегою про питання окупованих Криму та частини Донбасу, інвестиції, а також "Північний потік-2".
Текст публікації Джо Байдена:
Я з нетерпінням чекаю, що сьогодні привітаю Президента України Володимира Зеленського у Білому домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням.