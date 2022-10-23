Добу без електрики: у Нетішині люди готують їжу у дворах, за водою шалені черги

Після російського удару по об'єкту енергетики жителі Нетішина, що на Хмельниччині, залишилися без електропостачання. Людям доводиться готувати їжу на вулиці та стояти у довжелезних чергах за водою.

У дворах Нетішина люди встановили буржуйки, на яких гріють воду та варять їсти. Також у місті працює польова кухня.

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Як живе Нетішин без світла

Люди, які мають буржуйки та мангали, готують у дворах будинків. Місцева влада підвозить воду, також у місті роздають окріп. За гарячою водою теж стоять великі черги, люди набирають її собі у термоси.

Мобільні телефони нетішинці від генераторів. Таких локацій по місту декілька, тож на кожній точці також доводиться стояти по декілька годин.

Також у місці працює польова кухня. А волонтери, які в п'ятницю наліпили 2 тисячі вареників для передачі військовим до зони бойових дій, варять і роздають їх людям.

Коли у Нетішині з'явиться електроенергія

Міський голова Нетішина Олександр Супрунюк сказав, що наразі у Нетішині намагаються полагодити електромережу. Він розповів, що це третя спроба. За словами мера міста, попередні 2 рази мережа не витримала навантаження, тому людей закликають після подачі електроенергії не вмикати одразу електричне опалення.

Третя спроба подати електроенергію та воду в місто. Попередні рази мережа не витримувала шаленого навантаження. Не вмикайте одразу нагрівальні прилади, інакше ще на 12 – 24 години будемо без електрики,

– написав він.

Також він повідомив, що з Хмельницького приїхали ще 3 водовозки й до кінця дня водою забезпечать усіх.

У деяких будинках Нетішина світло відновили, проте більшість досі без електроенергії. У Нетішинській міській раді повідомили, що роблять все можливе для того, щоб відновити електропостачання. Там додали, що черговість підключення електромереж на території Нетішинської МТГ – компетенція Укренерго.

Прохання до мешканців житлових будинків, де вже відновлено подачу електроенергії: поставтесь свідомо до раціонального її використання… Задля уникнення повторного відключення електроенергії, прохання економно її споживати – не вмикайте електроприлади без яких можна обійтись у такий скрутний час. У випадку, якщо споживання електроенергії зростатиме, місто знову буде знеструмлено,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту на Хмельниччині

Вчора, 22 жовтня, російські загарбники влучили в енергетичний об'єкт у Хмельницькій області. Багато районі залишилися без електропостачання та води.

Більшість районів вже відновили електропостачання, проте у Нетішині ситуація складна. Мер міста Олександр Супрунюк повідомив, що наразі відбувається третя спроба подати електроенергію та воду в Нетішин.

Попередні рази мережа не витримувала шаленого навантаження. Тож людей попросили не вмикати нагрівальні прилади одразу після подачі електрики, інакше доведеться бути без електрики ще на 12 – 24 години.

Жителів Нетішина попросили перевірити крани у своїх оселях. Вночі розпочнеться подача води на місто. Воду попросили використовувати раціонально, як і електроенергію.

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