Трамп виграв дебати: як може позначитись на результатах виборів потенційна заміна Байдена

Теледебати настільки провальні для Джо Байдена, що його критикують навіть члени та прихильники демократичної партії. Однак будь-яка заміна не підвищить шанси демократів.

Їх так чи інакше будуть критикувати, і відповідновони втрачатимуть виборців. Політолог Андрій Вігірінський детальніше поділився з 24 Каналом, як на результати виборів може позначитися потенційна заміна Байдена.

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Ситуація для Байдена не втішна

Політолог наголосив, що люди, які можуть потенційно представляти демократичну партію, вони не такі ж як Джо Байден.

Приміром, Камала Гарріс. Проте за неї не голосуватиме частина "лівих" виборців, бо вона колишній прокурор. Її дещо інакше сприймають.

Є ще два губернатори, які претендують на посаду президента США. Один з них має статки розміром понад 6 мільярдів євро, тому може самостійно профінансувати свою виборчу кампанію.

Однак демократична партія – це "ліваки". А вони не голосують за мільярдерів, інакше б підтримали Дональда Трампа. Виходить ситуація, що уже не всі зможуть проголосувати за кандидата від демократичної партії.

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У США особливості життєвого шляху, капіталізації чи попередніх місць роботи використовуються як елементи внутрішньопартійної конкуренції для "праймеріз".

На кожному етапі відсіюються якісь кандидати. Коли залишається один, тоді уся партія більш-менш його сприймає, як того, за кого потрібно йти горою та віддавати голоси.

Якщо Джо Байден розраховує на наступних дебатах "покласти на лопатки" Дональда Трампа, це може не вдатися. Трамп може вийти до своїх виборців і сказати: "Я ж уже був з ним на дебатах, всі все бачили, він не здатен бути президентом",

– сказав Андрій Вігірінський.

"І все, немає більше другого туру дебатів. Покарання ж ніякого не буде. Можна буде подивитися дебати віцепрезидентів. Але в Байдена може не бути шансу змінити негативне враження, яке сформувалося наприкінці червня", – додав він.