"Ви чоловік чи хто": матері й дружини окупантів закликали Путіна "не ховатися" й висунули вимогу

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков зазначив, що Кремль готує зустріч Путіна з матерями російських військовослужбовців, яку приурочать до Дня матері, 27 листопада. Хоча насправді, Кремль, мабуть, готує черговий хромакей з Путіним.

За повідомленнями російських ЗМІ, представників Союзу комітетів солдатських матерів не запрошували на зустріч із Путіним. Крім того, членкинь загальновідомих об'єднань матерів вирішили не кликати на зустріч, оскільки їхні активістки "поводяться надто агресивно і голосно", повідомляє 24 канал.

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Матері окупантів протестують

Громадський рух родичок російських мобілізованих і строковиків, які вимагають повернути їхніх близьких із фронту, "Рада матерів і дружин", домагається відкритої зустрічі з президентом Владіміром Путіним.

Організаторка ради Ольга Цуканова записала відеозвернення до Путіна після того, як стало відомо, що він проведе зустріч із матерями військовослужбовців. Жодну з представниць "Ради матерів і дружин" на цю зустріч не запросили.

Цуканова спрогнозувала, як пройде зустріч матерів з Путіним. За її словами, матері поставлять правильні запитання, які заздалегідь узгодять, вивірять, і жодна неузгоджена людина не зможе ані потрапити на цю зустріч, ані поставити запитання.

Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? Чи вистачить у вас сміливості зустрітися в очі зі справжніми жінками і матерями, які з різних міст приїхали власним коштом сюди до вас. Чи сховаєтеся знову?

– сказала Цуканова.

Активістка зазначила, що "у матерів Росії дуже багато запитань". Вона закликала владу вийти на діалог і перестати "затикати роти показушними своїми заходами".

Росіяни незадоволені війною в Україні: головне

За інформацією російських ЗМІ, суд Володимира заблокував петицію проти мобілізації. На момент блокування вона зібрала майже 500 тисяч підписів. У рішенні суду йдеться, що інформація в петиції "спрямована на зрив заходів, що проводяться державою з мобілізації", а також містить "фіктивні відомості про нібито незаконні дії керівництва країни".

Близько 70 жінок вирушили до Старобільська Луганської області за своїми чоловіками, щоб їх повернули з фронту.

Вони розповіли, що чоловіки, яких мобілізували 1 жовтня, вже 16 жовтня опинилися на території Луганщини, де "виживали в окопах, без забезпечення, без подальшого навчання та без командування".

Дружини мобілізованих із Курська розповіли, що їхніх чоловіків, які відступили з-під обстрілу, змушують повернутися назад. Жінки поскаржилися до військової прокуратури, але там їм відповіли, що не вивозитимуть солдатів до Росії.

У коментарі російському ЗМІ одна з дружин окупантів розповіла, що її чоловіка відправили до навчальної частини у Воронежі 15 жовтня. Там вони пройшли "військову підготовку", під час якої стріляли холостими патронами на полігоні.

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