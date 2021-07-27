Місцеперебування політв'язня Олега Приходька невідоме вже 2 місяці

Українського активіста з Криму Олега Приходька у Росії незаконно засудили до 5 років колонії. Від початку літа нікому не відомо, де саме він перебуває.

Офіційного підтвердження від Росії щодо місцеперебування Олега Приходька немає. Про це написала уповноважена із захисту прав людини Людмила Денісова.

До речі На Донбасі майже 260 людей залишаються зниклими безвісти, – Денісова

Суд відхилив апеляцію Приходька

3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. До того ж він мав сплати штрафу у 110 тисяч рублів. Його звинуватили у:

незаконному виготовленні вибухових речовин,

спробі скоєння терористичного акту,

підготовці до підпалу генконсульства Росії у Львові влітку 2019 року.

17 травня 2021 року Військовий апеляційний суд міста Власіха Московської області відхилив апеляцію, яку подав Олег Приходько. Він заперечував, що слідство надало будь-які перевірені докази.

За попередньою інформацією, Олега Приходька етапували у місто Володимир. Останнє відоме місце його утримання – СІЗО у Ростовській області.

Людмила Денісова звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової. Також вона закликала світову спільноту продовжувати санкційний тиск на Росію.

Що відомо про Олега Приходька