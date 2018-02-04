Невідомі кинули "коктейль Молотова" в офіс Угорського культурного товариства

Уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули "коктейль Молотова" у приміщення громадської організації "Товариство угорської культури Закарпаття".

Про це повідомляє сайт міста Ужгород.

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За словами співробітників ДСНС, пляшку із запальною сумішшю було кинуто з боку вулиці у вікно.

Підкреслюється, що вікно було подвійним, тому розбилося лише перше зовнішнє скло, а сама пляшка не потрапила в приміщення. У підсумку обгоріла лише рама зовнішнього вікна.

Внаслідок інциденту ніхто серйозних ушкоджень не отримав.

Додамо, коли на місце пригоди прибули рятувальники, вогонь вже було погашено.

Правоохоронці наразі встановлюють причини та усі обставини події. За даними видання "Pro Zak", поліція поки не стверджує версію про навмисний підпал та почала розслідування інциденту.

Угорські організації Закарпаття поки жодним чином не відреагували на напад і жодних заяв у поліцію не писали.

Нагадаємо, уночі проти 10 грудня поблизу Львова невідомий чоловік здійснив постріл з РПГ у багажний відсік туристичного автобуса з Польщі, який було припарковано на стоянці готельно-ресторанного комплексу "Панська гора". В результаті інциденту потерпілих і жертв немає.