На невизначений термін: у Києві та області екстрено вимкнуть світло

Росіяни завдали енергосистемі України нових пошкоджень. Через це у Києві виник дефіцит потужності – 30% споживання.

Про це повідомили 28 жовтня у ДТЕК Київські електромережі. Для недопущення повного знеструмлення Києва та центральних регіонів, "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

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"Як повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба, необхідно підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін", – написали у відомстві.

Попередні графіки неактуальні

Як зазначили у ДТЕК, наразі графіки аварійних відключень, які публікували напередодні, не актуальні. Крім цього, найближчими днями енергетики будуть змушені застосувати жорсткіші й триваліші відключення.

Компанія працює над підготовкою нових зручніших графіків, які врахують поточний стан енергосистеми. Їх оприлюднять на початку наступного тижня. Ми повідомимо про це додатково, – зазначили у ДТЕК.

Додали, що енергетики спільно з НЕК "Укренерго", екстреними службами та органами влади роблять все, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Коли можуть усунути дефіцит

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що дефіцит електроенергії наразі становить – від 20 до 50%. Відтак, енергозабезпечення столиці працює в екстреному режимі.

"﻿Якщо не буде надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2 – 3 тижнів усунути дефіцит, спричинений атаками російських варварів на об'єкти критичної інфраструктури", – написав мер.

Він запевнив, що Київ робить все, щоб економити електроенергію. Через це на низці маршрутів громадського транспорту тролейбуси замінили на автобуси.Проте метрополітен не зупинятиметься.

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Кличко закликав мешканців та бізнес економити електроенергію. Якщо цього не буде, то дефіцит може призвести до ще масштабнішого відключення.

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