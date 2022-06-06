У невизнаному Придністров'ї чергова провокація: на автопарк росіян нібито скинули гранати
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Невідомий безпілотник нібито скинув 2 гранати РГД-5 на розташування авточастини армії Придністров'я. Сталося це напередодні, 5 червня.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук назвав це черговою провокацією.
Важливо Збройні сили Придністров'я та підрозділи російських військ перебувають у бойовій готовності
Як повідомляють місцеві ЗМІ, приблизно о 5 ранку на територію автопарку росіян у районі населеного пункту Володимирівка дрон нібито скинув 2 вибухові пристрої, імовірно, гранати РГД-5.
Постраждалих та руйнувань немає. На місці події працювали спеціалісти, проводили необхідні слідчо-оперативні заходи, а також вилучили фрагменти вибухових пристроїв.
Яка зараз ситуація у Придністров'ї
- У Придністров'ї продовжують тероризувати місцеве населення. У регіоні почали поширювати фейки про постріли, які нібито хтось чув із боку України. На думку української розвідки, це роблять для того, щоб спровокувати збройний конфлікт на ще одному напрямку.
- В українській розвідці також повідомляли, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, аби звинуватити в цьому Україну.
- Вперше про введення в повну бойову готовність військ Придністров'я Генштаб ЗСУ повідомив 6 травня. Тоді у відомстві наголосили, що особовий склад невизнаної держави готовий до наступу.
- Українські контррозвідники також заявляли, що Росія може напасти на Молдову або ж визнати незалежність Придністров'я. Розвідка західних країн вважає, що в Кремлі вже підготовили план вторгнення до Молдови.
Що слід знати про Придністров'я
Україна не визнає Придністров'я, як і всі держави-члени ООН. Незалежність Придністров'я визнали тільки 3 території:
- частково визнані Південна Осетія і Абхазія,
- а також невизнаний Нагірний Карабах.
Переважно російськомовний регіон Придністров'я в 1992 році односторонньо проголосив "незалежність" від решти Молдови. Регіон має значну підтримку Росії – політичну, економічну та військову. Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинули близько 1200 осіб, Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном.
На боці сепаратистів тоді взяли участь окремі бійці, цілі підрозділи і частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. У 1992 році за двосторонньою російсько-молдовською угодою на адмінкордонах між Придністров'ям і рештою Молдовою була розпочата миротворча операція за участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.
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