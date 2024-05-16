У Харківській області біля кордону знайшли невстановлені "зуби дракона": в ОВА пояснили ситуацію

На Харківщині, де Росія 10 травня розпочала наступ, знайшли велику кількість невстановлених "зубів дракона". Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов пояснив ситуацію.

DeepStateMap опублікували кадри із невстановленими "зубами дракона" біля Липців. Місце влада Харківщини заявляє, що плани зі встановлення цих оборонних споруд на 2023 рік були виконані на 100%.

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Що відбулось

У мережу потрапили фото значної кількості невстановлених тетраедрів - так званих "зубів дракона". Їх використовують проти ворожої техніки.

У DeepStateMap написали з посиланням на військових, що вони лежать там ще з літа 2023 року і їх так і не встановили.



"Зуби дракона" біля Липців / Фото t.me/DeepStateUA

Що сказали у ОВА

Олег Синєгубов розповів, що усі роботи зі встановлення "зубів дракона" розраховані на 2023-2024 роки. За його словами, завдання на 2023 рік виконані на 100%. Він наголосив, що є відповідні висновки органів контролю.

Крім цього, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що частину робіт уже почали виконувати у 2024 році, але їх було припинено на деяких ділянках фронту через російські обстріли.Водночас він пообіцяв, що роботи будуть виконані, коли для цього будуть відповідні умови.

Він підкреслив, що на фото в мережі зображені ті зуби дракона, які підрядник вивіз на прохання однієї з бригад. Це 0,4% від загальної виконаної роботи в регіоні.

Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на перебіг бойових дій,

– зазначив Синєгубов.

Голова ОВА також розповів, що подібні вкиди почалися в день наступу російських військових на Вовчанськ. Вони стосувалися не лише фортифікацій, а й ремонтів доріг на Вовчанськ на 400 мільйонів гривень, захоплення Вовчанська і не лише.

За його словами, це – ІПСО, спрямована на дискредитацію військової та місцевої влади.

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