Невзоров наприкінці свого ефіру показав два українські паспорти: ймовірно, свій і дружини

Кілька тижнів тому з'явилась інформація про отримання громадянства України Олександром Невзоровим. Тепер же він показав два українські паспорти.

Документи він продемонстрував під час свого ефіру, проведеного 22 червня. На відео можна побачити, як російський публіцист і блогер підіймає перед камерою два паспорти України.

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Кому належать паспорти – невідомо

Олександр Невзоров вирішив уникнути деталей. Він лише сказав: "до речі, теж надзвичайно важливе" та показав паспорти. Документи він не відкрив, тому достеменно незрозуміло, кому вони можуть належати. Не виключаємо той факт, що своїй мільйонній аудиторії він показав власний і дружинин паспорти.

Зауважимо, що раніше Невзоров давав інтерв'ю виданню The Insider. У ньому він підкреслив, що рішення надати йому громадянство нашої держави ухвалювалось спільно з українською владою.

Навіщо їм це було треба – я досі не розумію, я б боровся із путінізмом і без українського паспорта,

– заявив тоді він.

Невзоров міг отримати громадянство на початку червня

3 червня з'явилась інформація, що громадянами України стало відразу двоє росіян. Мовиться про Олександра та Лілію Невзорових. Відповідний указ уже підписав президент України Володимир Зеленський.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також підтвердив цю інформацію. Він зауважив, що Невзорову дали українське громадянство не просто так. Мовляв, опозиціонер отримав його "за високі заслуги перед нашою державою". Невдовзі інформацію про отримання українських паспортів підтвердив також радник глави МВС Віктор Андрусів.

Цікаво, що 6 червня Володимир Зеленський прямо не відповів, чи підписав відповідний указ. Він зауважив, що Невзоров дійсно подавав заявку на громадянство України. Глава держави підкреслив, що ми повинні використовувати будь-які методи боротьби з агресією. І для цього можна використовувати громадян Росії.

Невзоров тоді прокоментував отримання громадянства досить неоднозначно. Він підкреслив, що просто став на бік жертви. Мовляв, не надто комфортно обирати позицію тих, кого розстрілюють. Адже більшість радо обере саме лави розстрільників.

Водночас він висловив подяку українцям, які дозволили йому "посісти місце серед них". Опозиціонер зауважив, що якби усі 140 мільйонів росіян затулили б собою "поставлену до стінки Україну", то вдалось би уникнути Бучі, Маріуполя. Крім того, обійшлося б без тисяч невинно загиблих людей.

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