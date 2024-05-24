У Міноборони назвали 4 випадки, коли дозволено не приходити до ТЦК за повісткою

В Україні усі чоловіки призовного віку мусять з'явитися до військкомату, якщо їм надійшла повістка. Водночас є умови, за яких дозволяється не приходити до ТЦК.

Проігнорувати виклик до ТЦК і не отримати покарання можна за наявності 4 поважних причин. У Міноборони пояснили, про що саме йдеться.

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Причини, які дозволяють не з'явитися до ТЦК

Якщо чоловік не прибуде до військкомату у термін, який визначений у врученій йому повістці, його може оминути адміністративна відповідальність за умови, якщо йому завадили з'явитися до ТЦК:

перешкода стихійного характеру

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити військкомат про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК протягом 7 календарних днів.

Причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Як покарають за неявку до ТЦК без поважних причин

За ігнорування виклику до військкомату за повісткою, особі загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Якщо чоловік не з'явився на виклик, керівник ТЦК або просить поліцію доставити порушника до військкомату, або надсилає йому рекомендованого листа поштою з вимогою прибути до ТЦК.

У військовозобов'язаного є 10 днів, щоб без проблем прийти до ТЦК. Якщо він цього не робить, то військкомат звертається до суду із проханням обмежити порушнику право користуватися транспортними засобами до виконання ним вимоги або її відкликання (після завершення мобілізації).

За неявку за повісткою на уточнення, оновлення даних або ж на повістку на ВЛК громадянин може отримати покарання у вигляді штрафу.

Нещодавно президент Зеленський підписав закон, яким підвищив розміри штрафів за порушення військового обліку. Відповідно до нього, за неявку у ТЦК у мирний час передбачено штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

Зазначимо, що ігнорування мобілізаційного розпорядження передбачає кримінальну відповідальність терміном від 3 до 5 років.

: Мобілізаційне розпорядження – це документ, який вручається військовозобов'язаному громадянину після проходження ним медичної комісії та визнання його придатним до військової служби для подальшої мобілізації.