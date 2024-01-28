Поводиться як "дрібний гангстер": командувач ВМС України розповів, як перемогти Путіна

Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа пояснив, як боротися із російським диктатором. Віцеадмірал назвав, чого потребує Україна, аби схилити шальки терезів у війні на свій бік.

На думку Неїжпапи, дозвіл від міжнародних партнерів використовувати західну зброю, зокрема далекобійні ракети, по військових об'єктах на території Росії здатний змінити хід війни на користь України.

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Треба зробити Путіну "боляче"

За словами віцеадмірала, російський диктатор розуміє мову сили. Ворог знає можливості України, і відповідно реагує на них. Якщо показати йому, що на кожен удар "прилітатиме" здача, Путін зупиниться.

На думку командувача, якби Україна мала безмежні можливості, війна розгорнулася б зовсім інакше.

Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповісти ударом на удар, він не стане битися... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і зробити йому справді "боляче", звичайно, він відступить,

– наголосив Неїжпапа.

Командувач ВМС України зауважив, що швидкість настання перемоги залежить від того, наскільки швидко Збройні сили отримають необхідний бойовий потенціал і можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника.

"Якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, які можна використовувати глибше на території ворога, звісно, ворог поводився б по-іншому, зокрема і на полі бою", – зауважив військовий.

Що ще потрібно для перемоги

Командувач ВМС України зазначив, що наша країна потребує військові кораблі, без яких не може існувати флот. Неїжпапа підкреслив, що "із радістю" прийняв би два британські військові кораблі, які може списати Королівський флот.

За словами віцеадмірала, українські успіхи на морі протягом 2022 і 2023 років "стали результатом складних, але інноваційних рішень, яких раніше не було". Вони змусили Росію виводити свої кораблі з Криму, а також ускладнили її блокаду українських портів, запроваджену для перешкоджання експорту зерна.

Адмірал заявив, що морська війна має дві мети – запобігти нападам і ударам з боку російського флоту і надати доступ кораблям до українських портів.

Неїжпапа попередив, що Україна має вдосконалювати свої атаки. На думку віцеадмірала, на полі бою переможе той, хто здобуде перемогу у технологічному плані.

: Велика Британія, США та інші союзники лише у 2023 році почали надавати Україні далекобійні ракети. Водночас Київ може використовувати їх тільки для ударів по росіянах тільки на окупованих територіях.