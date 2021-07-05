Неймовірне небо у Приморську: над морем утворилась дивовижна хмара – фото та відео

У місті Приморську, що у Запорізькій області, перед зливою над Азовським морем зафіксували дивовижне небо. Хмара опустилась просто до води.

Очевидці встигли зняти на відео унікальне природне явище, а також поділились у мережі фотографіями. Користувачі інстаграму активно діляться емоціями від побаченого неба.

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Неймовірну хмару просто над Азовським морем зафіксували у неділю, 4 липня. Після цього у Приморську розпочалась сильна злива із грозою.

У інстаграмі діляться враженнями

Місцевий житель поділився фотографіями та відео, які йому вдалось зняти з дрону.

Сьогодні (4 липня – 24 канал) у Приморську несподівано пройшов ураган. У мене було рівно 2 хвилини на все,

– підписав пост Максим Чалих.

У коментарях очевидці ділились враженнями: "І красиво, і страшно", "Медуза на небі".

У Приморську над морем шокуюче небо: дивіться відео maxon_chalykh, julia.veseleva, ruslanrsr



У Приморську було страхітливе небо / Фото oblaka_prim



Небо над Приморськом 4 липня / Фото maxon_chalykh



Перед грозою в Приморську зафіксували дивовижне небо / Фото maxon_chalykh

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