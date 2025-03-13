Політолог-американістка відповіла, як у США сприйняли інформацію, що брат Венса воював в Україні

Стало відомо, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт, добровольцем воював на боці Україні, а зараз продовжує допомагати українському війську. Сам американський політик відмовився публічно коментувати свої стосунки з братом.

Політолог-американістка Олександра Філіппенко розповіла 24 Каналу, що ситуацію з Нейтом Венсом активно обговорювали у США. Навіть з'явилися здогадки, чому поведінка віцепрезидента під час зустрічі з Володимиром Зеленським була досить різкою.

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Як у США реагують на ситуацію

Виникли припущення, що під час перепалки в Овальному кабінеті Джей Ді Венс поводився так навмисно, щоб показати, що залишається неупередженим. Участь його родича у війні нібито не мала впливу на його політичну позицію. Тож Венс хотів продемонструвати, що дотримувався правила: політика – окремо, особисте – окремо.

Зараз ці обговорення стихли. Так само колись було з Кітом Келлогом, коли всі дізналися, що його дочка працювала в Україні та займалася гуманітарними проєктами під час повномасштабного вторгнення,

– зазначила Олександра Філіппенко.

Для Джей Ді Венса було важливим показати свою незалежну позицію. Також він здобув прихильність серед республіканців, які повністю підтримують Трампа й поділяють йому думку, що Америка є вищою, ніж будь-що інше. Вони наполягають на тому, що треба відстоювати виключно інтереси Сполучених Штатів.

Зрозуміло, що для американців насамперед важливі їхні фінансові, економічні інтереси. Тому коли їм описують деталі певних угод, просять від США додаткових гарантій – це може їм не подобатися. Своїми заявами Джей Ді Венс отримав дозу схвалення і захоплення з боку таких людей.

Водночас своїми виправданнями щодо участі брата у війні – показав, що родинні зв'язки не стоять для нього на першому місці. Найважливішим є національні інтереси США.

Нагадаємо, двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс воював у складі батальйону "Вовки Да Вінчі". Він розповів, що приїхав в Україну на початку повномасштабної війни, брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ.

У січні 2025 року звільнився з лав ЗСУ. Венс критикує позицію свого брата щодо України, а його перепалку з Зеленським назвав засідкою.

Сам Джей Ді Венс назвав заяви брата "невдалою спробою з ним зв'язатися". Він пояснив, що мовчав про участь родича у війні, щоб ще більше не наражати своє життя на небезпеку. Публічно відповідати на критику – віцепрезидент не захотів.