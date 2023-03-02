Була підготовка до легалізації Януковича, – Данілов розкритикував дії суддів ОАСК
Діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва є доволі сумнівною. Вони могли діяти на користь експрезидента України Віктора Януковича.
Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, усі причетні мають бути покараними.
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Сумнівна заява
Олексій Данілов зауважив, що судді ОАСК у грудні 2021 року прийняли заяву від Віктора Януковича.
СБУ варто б звернути увагу, в який спосіб людина, яка 13 років отримала за ґратами, має можливість подати заяву в ОАСК,
– наголосив він.
На його думку, звичайний громадянин України цього зробити б не зміг, не говорячи вже про можливість добитися справедливості у цій інституції.
"А от щодо Януковича, який мав би за ґратами сидіти, має громадянство Російської Федерації, ці судді якось легко приймали ці всі рішення", – зосередив увагу він.
За словами Данілова, думки про зв'язки та домовленості зараз недоречні.
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Українці не терпітимуть
Секретар РНБО зауважив, що це можна розцінювати як звичайна підготовка до легітимізації Януковича.
"Це зрозуміло будь-якій людині, яка має хоча б невеличке розуміння та аналітичний склад розуму", – розказав він.
Данілов зазначив, що найближчим часом, все ж причетні дадуть відповіді на всі запитання у відповідних установах.
Суспільство не буде терпіти, як це було у 2004, 2013, 2014 роках. Суспільство буде вимагати термінових дій від посадовців відповідно до тих загроз, які ми будемо мати сьогодні на нашій території,
– переконаний він.
На його думку, усі ті, хто "привів" в Україну війну, хотів повернення Януковича, Віктора Медведчука, мають відповідати перед законом.
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