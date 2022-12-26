Рідним шахтарів, яких окупанти кинули на війну, вручили "допомогу" у сміттєвих пакетах

26 грудня 2022, 10:08
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Джерело:

"Ищи своих"

Росія проводить незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Вдовам загиблих вручають "символічні" набори.

Росії абсолютно байдуже на "гарматне м'ясо", яке кидають на війну. Зокрема, у російській республіці Тива як компенсацію за "двохсотого" видали дрова.

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На окупованих територіях допомогу видали у сміттєвих пакетах

Російські окупанти проводять незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У Донецькій області рідним загиблих показово видали "допомогу". Звичайно, знявши огидне "зворушливе" відео для російських пропагандистів. 

У кадрі – вдови, які отримують "безцінну" допомогу від Росії: крупу та тушонку. Продукти видали у сміттєвих пакетах.

Вдови отримали допомогу у сміттєвих пакетах: дивіться відео

Втрати ворога

"Допомоги" Росії доведеться видати чимало. Країна-терористка зазнає колосальних втрат на фронті. Станом на 26 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 102 600 військових.

Також українським воїнам вдалося знищити:

  • танків – 3016 (+5) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 6017 (+7) одиниць,
  • артилерійських систем – 1996 (+5) одиниць,
  • РСЗВ – 418 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 212 (+0) одиниць,
  • літаків – 283 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 267 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),
  • крилаті ракети – 653 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) одиниць,
  • спеціальна техніка – 178 (+0).
Автор: Мар'яна Бекало