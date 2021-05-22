Незаконні і провокаційні кроки, – глава Євроради про дії Росії

Шарль Мішель у запрошенні главам держав і урядів країн ЄС перед самітом 24 – 25 травня анонсував майбутні "стратегічні дебати" щодо Росії. У діях країни політик бачить "провокаційні кроки".

Голова Європейської ради Мішель розповів, що стратегічні дебати щодо Росії погодили ще під час відеоконференції у березні. За словами політика, подальше обговорення варто ілюструвати доповіддю високого представника та Єврокомісії відповідно до 5 керівних принципів відносин між ЄС і Росією.

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Незаконні і провокаційні кроки Росії тривають як у державах-членах ЄС, так і за їх межами, нещодавно – із затвердженням списку так званих "недружніх держав",

– наголосив Мішель.

Окрім того, чиновник з ЄС розповів журналістам, що 5 принципів є так званим "наріжним каменем" відносин ЄС з Росією. Відповідно до цих принципів, головному дипломату ЄС Жозепу Боррелю доручили підготувати доповідь про стратегію відносин з Росією.

"Наразі немає сумнівів у 5 принципах. І ми вважаємо, хоча це і не новина, що ці 5 принципів залишаються дієвими, вони пропонують всеосяжні рамки, в яких можна оперувати", – мовиться у повідомленні.