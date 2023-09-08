"Чекаємо на ЗСУ": які послання лишають жителі окупованих областей на бюлетенях псевдовиборів

Росія окупувала територію України та намагається узаконити це шляхом виборів. Втім, місцеві не дають загарбникам розслабитись та демонструють свої настрої.

Росія планує провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях вже 10 вересня. Місцеві масово демонструють своє незадоволення, передає 24 Канал.

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Росія намагається легітимізувати свою владу

8 вересня почалися вибори до окупаційних "адміністрацій". Виборці всіляко демонструють, що у їхніх бюлетенях немає потрібного варіанту та дописують його самостійно – вони обирають Україну.



Місцеві демонструють свій вибір / Фото із телеграм-каналів

Також серед варіантів того, що обирають жителі областей, які захопила Росія, – ЗСУ. Зокрема, такий бюлетень знайшли на одній із виборчих дільниць Мелітополя. Вочевидь, авторка фото – росіянка, адже дуже активно висловлює своє обурення.



У Мелітополі чекають на ЗСУ / Фото із телеграм-каналів

Вибори також проходять і в окупованому Донецьку. Проте жителі міста не втомлюються нагадувати окупантам, що Донецьк – це українське місто.

Виборці у Донецьку обирають Україну: дивіться відео

Так само окупантів не чекають і в Новій Каховці. Місто потрапило під окупацію ще на початку повномасштабної війни, проте там чекають на повернення українського прапора.

Заповнений бюлетень у Новій Каховці: дивіться відео

На вибори лише з довідкою про непридатність до військової служби

Росія розгорнула масову агітацію на окупованих територіях. Зокрема, країна-агресорка поширювала серед населення брошури відповідного змісту. Єдиний нюанс – на них вказано, що на виборчу дільницю потрібно з'явитися з довідкою про непридатність до військової служби.

Агітація на окупованих територіях: дивіться відео

Наприкінці відео чоловік відправив брошуру туди, де їй саме місце: на смітник.

Реакція США на незаконні вибори

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на наміри Росії провести вибори на тимчасово окупованих територіях. За його словами, це протиречить статуту ООН.

Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на будь-яку суверенну територію України,

– написав він.

Також Блінкен зазначив, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

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