Що загрожує чоловікам, які незаконно перетнули кордон, але хочуть повернутися: у ДПСУ відповіли
Під час воєнного стану перетин кордону для чоловіків від 18 до 60 років обмежений. Водночас тих військовозобов'язаних, які незаконно перетнули кордон, чекає відповідальність.
Про це в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він наголосив, що це стосуватиметься чоловіків, які вирішили повернутися в нашу державу після вчинення порушення, передає 24 Канал.
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Яка відповідальність чекає на порушників перетину кордону
Демченко зазначив, що наразі є спроби незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону. Тобто це відбувається поза межами пунктів пропуску.
"Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України", – сказав він.
Водночас речник ДПСУ наголосив, що ті військовозобов'язані чоловіки, які перетнули кордон у незаконний спосіб не зможуть уникнути відповідальності за порушення.
Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання,
– наголосив Демченко.
Наостанок він зазначив, що у вересні потік людей, які перетинали кордон зменшився порівняно із серпнем. Однак він усе ж ще лишається на високому рівні.
Українців, які незаконно виїхали, хочуть екстрадувати
- Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 1 вересня запропонував екстрадувати військовозобов'язаних, які виїхали з підробленими документами. Він наголосив, що правоохоронці працюватимуть над легалізацією доказів хабарництва.
- Водночас нардеп Федір Веніславський підкреслив, що масової екстрадиції чоловіків-ухильників з-за кордону в Україну не буде. Веніславський підкреслив, що Рада активно обговорює методи, як зробити цей процес "більш адаптивним".
- Крім цього, міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що першочергово екстрадуватимуть тих громадян, які найбільше отримали незаконного збагачення та виїхали за кордон. А інших корупціонерів притягатимуть до відповідальності згодом.