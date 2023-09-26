Що загрожує чоловікам, які незаконно перетнули кордон, але хочуть повернутися: у ДПСУ відповіли

Під час воєнного стану перетин кордону для чоловіків від 18 до 60 років обмежений. Водночас тих військовозобов'язаних, які незаконно перетнули кордон, чекає відповідальність.

Про це в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він наголосив, що це стосуватиметься чоловіків, які вирішили повернутися в нашу державу після вчинення порушення, передає 24 Канал.

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Яка відповідальність чекає на порушників перетину кордону

Демченко зазначив, що наразі є спроби незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону. Тобто це відбувається поза межами пунктів пропуску.

"Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України", – сказав він.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що ті військовозобов'язані чоловіки, які перетнули кордон у незаконний спосіб не зможуть уникнути відповідальності за порушення.

Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання,

– наголосив Демченко.

Наостанок він зазначив, що у вересні потік людей, які перетинали кордон зменшився порівняно із серпнем. Однак він усе ж ще лишається на високому рівні.

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