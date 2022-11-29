Якщо не відчиняєш – могли вибити двері, – жителька Херсона про "референдуми"

Завдяки Збройним Силам Херсон під контролем України. Місцева підприємниця розповіла про життя в окупації, а також погрози російських загарбників під час проведення незаконних голосувань.

Наприкінці вересня російські окупанти на швидку руку провели незаконні референдуми у чотирьох окупованих областях України, аби якомога скоріше приєднати ці території. Жителька Херсона Тетяна Наумова в інтерв'ю 24 каналу розповіла про те, як ворожі солдати погрожували місцевим та заганяли їх на "виборчі дільниці."

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"На псевдореферендуми ніхто не хотів йти"

За словами Тетяни, на так звані голосування щодо приєднання до Росії йшли лише деякі літні люди, які ностальгували за "совком". Окупантам навіть доводилось звозити масовку до "виборчих округів", аби це незаконне дійство не мало такого нікчемного вигляду.

Так, вони ходили по будинках з виборчими урнами, вимагали, щоб ми проголосували. Я їм відповіла: "Та ось, тільки прийшли з голосування",

– поділилася підприємниця.

Вона також згадала, що російські військові просто-таки вибивали двері, якщо їм не відчиняли. На псевдовиборчих дільницях стояли озброєні бойовики, які змушували людей голосувати.

Повертатися у Херсон все ще небезпечно

Попри те, що правобережжя Херсонської області повністю контролює Україна та Збройні Сили нашої держави, повертатися на ці території все ще небезпечно. Військові показали "подарунки" та "сюрпризи", які залишили російські загарбники, тікаючи з регіону.



Як безпечно пересуватись деокупованими територіями / Картинка 24 каналу

Окрім того, британські розвідники констатували, що Херсон цілодобово під прицілом росіян. Окупанти щоденно бомбардують обласний центр та область артилерію. Фактично росіяни не дають спокійно жити людям, які не змогли через певні причини евакуюватись.

За словами позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича, російські обстріли Херсонщини не припиняться доти, допоки українська армія не відтисне окупантів на кілька десятків кілометрів від лівого берега Дніпра.

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