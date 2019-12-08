Незважаючи на траур: у центрі Одеси грає музика і готуються до Нового року – фото, відео

У центрі Одеси, крім приспущених прапорів на фасадах, нічого не нагадує про національну жалобу за загиблими у пожежі в коледжі.

Вуличні музиканти, як зазвичай, розважають публіку, а на Дерибасівській комунальники поспішають встановлювати новорічну ялинку. Про це повідомляє місцеве видання "Думська". Зверніть увагу: Пожежа в коледжі на Троїцькій у Одесі: поховали першу жертву – фото

В Одесі встановлюють новорічну ялинку / фото "Думської" Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.

Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.

Внаслідок пожежі загинули десять осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.

Кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.

За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.

Через загибель людей у пожежі президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня – Днем національної жалоби в Україні.