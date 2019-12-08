Незважаючи на траур: у центрі Одеси грає музика і готуються до Нового року – фото, відео
У центрі Одеси, крім приспущених прапорів на фасадах, нічого не нагадує про національну жалобу за загиблими у пожежі в коледжі.
Вуличні музиканти, як зазвичай, розважають публіку, а на Дерибасівській комунальники поспішають встановлювати новорічну ялинку. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".
Зверніть увагу: Пожежа в коледжі на Троїцькій у Одесі: поховали першу жертву – фото
В Одесі встановлюють новорічну ялинку / фото "Думської"
Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне
- Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
- Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
- Внаслідок пожежі загинули десять осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
- Кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
- Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.
- Через загибель людей у пожежі президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня – Днем національної жалоби в Україні.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Гончарук в Одесі анонсував відставку чиновників: коледж 5 років не перевіряли на пожежну безпекусьогодні , 16:44
-
"Десна" забила "Карпатам" 6 голів та продовжила невдалу серію "левів" до 10 матчів: відеосьогодні , 15:56
-
На Майдані проходить віче "Червоні лінії" перед нормандським самітом: фото, відеосьогодні , 14:50
Коментарі