Ні натяку на самокритику, – посол України розкритикував Меркель

Посол України Андрій Мельник різко розкритикував ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Причиною критики, стали її виправдання щодо політики стосовно Росії після 16-ти років правління.

Мельник зазначив, що, на жаль, у першому інтерв'ю Меркель після зміни уряду не було і "натяку на самокритику". Про це пише німецьке видання DER SPIEGEL.

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Викликають подив заяви ексканцлерки про непогрішність її курсу щодо Росії і надто м'яке ставлення до диктатора Путіна,

– сказав Мельник у інтерв'ю німецькому виданню.

Меркель захищала свій курс щодо Росії від жорсткої критики протягом останніх місяців у розмові з журналістом.

"Ну, я не бачу необхідності говорити, що це було неправильно, тому я не вибачатимуся", – сказала Меркель.

Український посол Мельник заперечив їй, зазначивши, що як тоді могло трапитися, що Росія змогла розпочати "найкривавішу війну в Європі з 1945 року", коли політика Німеччини щодо Росії "була такою крутою" в останні кілька десятиліть. Нинішні заяви Меркель "викликають великий жаль", зазначив посол.

Бо без чесного, всебічного перегляду політики Німеччини щодо Росії абсолютно неможливо зробити правильні висновки про майбутні стосунки з Москвою та зупинити її агресію,

– сказав Мельник.

Меркель про Україну і НАТО

Ексканцлерка розповіла, чому вона заблокувала надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.

За словами Меркель, тоді "Україна була тоді іншою країною, була сильно розділеною в області внутрішньої політики". Тим часом наразі президент Володимир Зеленський сміливо викоріняє корупцію.

Чому критикують колишню канцлерку Меркель

Ангела Меркель була канцлеркою Німеччини протягом 16 років. Вона вільно володіє російською мовою, тому що виросла в колишній комуністичній Східній Німеччині. Протягом усього мандату Меркель країна посилювала свою залежність від російської нафти та газу.

Меркель отримала критику з боку США та інших держав за підтримку нового газопроводу "Північний потік-2", який призначений для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини. Новий канцлер Олаф Шольц закрив цей проєкт до його запуску.

Також колишня канцлерка заявляла про необхідності продовження спілкування з президентом Владіміром Путіним навіть після, як Росія анексувала Крим та розпочала війну на сході України.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Меркель зробила коротку заяву що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права та вона стежить за подіями, що розвиваються, з "великим занепокоєнням і співчуттям". Але її мовчання з того часу викликало невдоволення.

Запізніла "підтримка" України від ексканцлерки

Опісля критики колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель через її політику щодо Москви, після місяців мовчання все ж висловила солідарність з Україною у війні, яку розв'язала Росія.

1 червня під час церемонії прощання з президентом профспілки DGB Ангела Меркель заявила що не буде давати поради збоку, але вона підтримує зусилля уряду "знайти кінець цій варварській війні". Та додала, що її солідарність з Україною.

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