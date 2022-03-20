Ні війні: вірмени масово вийшли на вулиці на підтримку України – промовисті фото та відео

20 березня 2022 , 19:07
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Джерело:

телеграм NEXTA Live

У Вірменії люди вийшли на мітинги на підтримку України. Вони тримали прапори України та спеціальні плакати. Не забули там й про відому російську пропагандистку.

Нагадаємо, 24 лютого Росія почала війну в Україні. Ворог зустрів тут лютий опір. Про хронологію основних подій читайте за посиланням

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Вірмени підтримали Україну 

У столиці Вірменії – Єревані – люди вийшли на вулиці, аби підтримати Україну. Сотні вірмен гучно скандували "Ні війні!" 

Крім того,  одна з протестувальниць згадала про найвідомішу російську пропагандистку. Йдеться про Маргариту Сімонян. Жінка несла плакат з наступним написом: 

Маячня Маргарити Сімонян – не думка громадян Вірменії.

Фото та відео з Єревану: 

Папа Франциск знову згадав про Україну: дивитися відео 

 

Автор: Віта Свірневська