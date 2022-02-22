Угорщина переміщує війська до українського кордону

В Угорщині найближчими днями хочуть перемістити війська до кордону України. Кажуть, що це нібито для захисту держави та вирішення потенційних гуманітарних питань.

Відповідну заяву зробив угорський міністр оборони Тібор Бенко. З його слів, завдання ЗС подвійне.

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"Одне – надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон і гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти в Угорщину", – сказав посадовець.

З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Кордон потрібно посилювати,

– продовжив Бенко.

Нагадаємо, що ввечері 21 лютого Путін оголосив про "визнання" бойовиків на Донбасі. Цивілізований світ одразу засудив це рішення країни-агресора та пообіцяв запровадити нові санкції.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що ЄС затвердить ще один пакет обмежень проти Росії. Угорщина стала єдиною країною, яка не підтримала введення санкцій.

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