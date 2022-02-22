Угорщина переміщує війська до українського кордону
Джерело:Hirado
В Угорщині найближчими днями хочуть перемістити війська до кордону України. Кажуть, що це нібито для захисту держави та вирішення потенційних гуманітарних питань.
Відповідну заяву зробив угорський міністр оборони Тібор Бенко. З його слів, завдання ЗС подвійне.
Читайте також Найближчим часом США оголосять про серйозні санкції проти Росії, які завдадуть нищівного удару
"Одне – надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон і гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти в Угорщину", – сказав посадовець.
З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Кордон потрібно посилювати,
– продовжив Бенко.
Нагадаємо, що ввечері 21 лютого Путін оголосив про "визнання" бойовиків на Донбасі. Цивілізований світ одразу засудив це рішення країни-агресора та пообіцяв запровадити нові санкції.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що ЄС затвердить ще один пакет обмежень проти Росії. Угорщина стала єдиною країною, яка не підтримала введення санкцій.