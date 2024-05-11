Безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод "Лукойла", – джерело

Вночі проти 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод. Він належить підприємству паливно-мастильного профілю "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Відповідну інформацію 24 Каналу підтвердили джерела в українській розвідці. Перед цим проти 10 травня росіяни бідкались через атаку по Калузькому НПЗ.

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Що відомо про атаку на нафтопереробний завод "Лукойла"

В ніч на 11 травня в Росії знову "гуркотіло". О 03:45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднафтопереробка", завітали БпЛА Головного управління розвідки,

– заявили джерела в ГУР.

За їхніми даними, на заводі зазнали пошкоджень установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6. Джерела додали, що поточний стан установок уточнюється.

Проте вже відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено 7 холодильників. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

Волгоградський НПЗ вже був під атакою дронів

Вночі проти 3 лютого 2024 року завод вже потерпав від атаки дронів. Тоді пожежа охопила орієнтовно 300 метрів квадратних.

Російські МНСники заявили, що "причини пожежі невідомі". Тоді окупанти традиційно намагались приховати наслідки атаки.

У міноборони Росії заявили тільки, що їхня ППО нібито "збила" 2 безпілотники над Волгоградською областю. Про влучання і пожежу вони не говорили. Де розташований ворожий завод дивіться за посиланням.

Атакований українською розвідкою НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Його потужність була орієнтовно 14,8 мільйона тонн. З 1993 року завод є дочірньою організацією ПАТ "Лукойл".