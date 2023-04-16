У ніч Великодня росіяни масовано атакували Запорізьку область: постраждала церква

Окупанти вдарили по Запорізькій області у ніч проти 16 квітня. В обласній військовій адміністрації пояснили, що ворог здійснив масовану атаку.

Про наслідки ворожих ударів близько 4:25 повідомили на офiцiйному телеграм-каналі ОВА. "Ворог продовжує атакувати область, бережіть себе та своїх близьких", – наголосили там.

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Нічого святого: внаслідок атаки постраждала церква

Юрій Малашко, який очолює ОВА, підкреслив, що для загарбників не існує нічого святого. Адже чергова їхня цинічна атака відбувалася у ніч проти Великодня.



У Комишувасі, що розташована приблизно за 40 кілометрів від Запоріжжя, постраждала місцева церква. На щастя, службу там у той момент не проводили. "Руйнувань зазнали й будівлі поруч", – додав посадовець.

Попередні удари по Запорізькій області

Вночі проти 14 квітня окупанти влучили по території критичної інфраструктури під Запоріжжям. Жертв чи постраждалих не було.

Раніше росіяни вдарили з повітря по Оріхову. Місцевого 56-річного чоловіка від смерті дивом врятували правоохоронці, які прибули на місце події.

Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили близько 2:30. Після цього у мережі повідомили про кілька вибухів. І хоча о 3:45 небезпека минула, вже через 15 хвилин сирени зазвучали знову. Після цього відбій оголосили вже о 4:24.

Що відбувається на окупованому Запоріжжі

Нещодавно в очікуванні контрнаступу наших воїнів росіяни вирили величезний окоп. Супутникові знімки свідчать про те, що починається він біля Мелітополя і простягається він аж на понад 70 кілометрів. У ЗСУ вже відреагували на такі "старанні" дії ворога. Там пожартували, мовляв, хоч у чомусь окупантам врешті "світить рекорд і перемога".

Як розповіли у британській розвідці, російські загарбники створили 3 рівні оборони на Запоріжжі. Втім, у Лондоні переконані, що користі від них багато не буде. Все через відсутність достатньої кількості військових та підтримки артилерії.

На початку квітня Зеленський утворив на Запоріжжі 19 військових адміністрацій. Більшість населених пунктів області, про які мовиться в указах, наразі перебувають під російською окупацією.