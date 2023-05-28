Нічна атака дронами: у Житомирі пошкодження об'єкта інфраструктури

У ніч на 28 травня росіяни випустили рекордну кількість ударних дронів типу "Шахед". Під ворожою атакою опинилися Житомирщина, де зафіксували влучання.

Окупанти атакували територію України уночі 28 травня. Повітряна тривога тривала близько 5 годин.

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Житомирщину атакували дронами

Міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що один із дронів влучив на Житомирщині. Наразі постраждалих немає – за допомогою до лікарів не зверталися.

На жаль, зафіксовано деякі руйнування. Деталей Сухомлин повідомляти не став, але пообіцяв розповісти їх пізніше.

Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось,

– звернувся мер міста до українців.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив, що зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Раніше у мережі повідомляли, що під час повітряної тривоги на Житомирщині чули гучні вибухи. Наразі офіційно не повідомляли, чи була то робота систем ППО.

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