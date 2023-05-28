Нічна атака дронами: у Житомирі пошкодження об'єкта інфраструктури
Джерело:Сергій Сухомлин
У ніч на 28 травня росіяни випустили рекордну кількість ударних дронів типу "Шахед". Під ворожою атакою опинилися Житомирщина, де зафіксували влучання.
Окупанти атакували територію України уночі 28 травня. Повітряна тривога тривала близько 5 годин.
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Житомирщину атакували дронами
Міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що один із дронів влучив на Житомирщині. Наразі постраждалих немає – за допомогою до лікарів не зверталися.
На жаль, зафіксовано деякі руйнування. Деталей Сухомлин повідомляти не став, але пообіцяв розповісти їх пізніше.
Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось,
– звернувся мер міста до українців.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив, що зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Раніше у мережі повідомляли, що під час повітряної тривоги на Житомирщині чули гучні вибухи. Наразі офіційно не повідомляли, чи була то робота систем ППО.
Масована атака "Шахедами" 28 травня: що відомо
- У ніч на 28 травня повітряна тривога охопила Україну. Спочатку сирени пролунали на Півдні України, а згодом – поширилися на інші регіони. Відомо, що "Шахеди" запускали з різних напрямків.
- Уранці Повітряні Сили повідомили, що уночі росіяни випустили рекордну кількість дронів – 54 "Шахеди". Українські захисники неба знищили 52 ворожих БпЛА. Також у Повітряних Силах уточнили, що вночі 28 травня ворог атакував з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.
- Під час атаки росіяни націлилися на військові об'єкти та критичну інфраструктуру в центральних областях України, зокрема на Київщину. Тож більшість ударних дронів знищили у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
- На жаль, українці постраждали від уламків збитих дронів. У Києві зафіксували пожежу у Печерському районі – загоряння сталося на даху будинку після падіння уламка. Ще одну пожежу зафіксували у тому ж районі на даху багатоповерхівки.
- На Київщині під час атаки постраждало три особи. На жаль, є загиблий – 41-річний чоловік.