Частина стратегії: яка мета нічних дронових атак по Україні

Російські окупанти все частіше атакують територію України. Протягом цілого тижня щоночі по українських містах летять дрони.

Ворог намагається натиснути на українців та керівництво держави психологічно. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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"Є бажання натиснути психологічно на українську владу та все населення України. Киянам, жителям багатьох інших міст не дають спати майже кожну ніч протягом цілого тижня, і так раз за разом. Це, очевидно, частина стратегії, безпілотники тут грають роль і психологічної зброї", – пояснив він.

Удари продовжаться

Давид Шарп зазначив, що росіяни мають ціль суттєво тиснути на українців психологічно. Кремль намагається діяти з позиції сили, наступати на фронті. Тому загарбники щодня завдають ударів по території України.

Також вплив на енергетику напередодні зими – це один з суттєвих важелів тиску, на думку ворога. Минулої зими росіяни утримались від застосування цього важеля через страх, що Конгрес США розморозить пакет допомоги, що для Заходу це стане стимулом для збільшення допомоги Україні.

Сьогодні окупанти вважають, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена все одно встигне дати нашій державі лише те, що може. Напередодні початку каденції Дональда Трампа росіяни намагаються максимально тиснути на українців на всіх фронтах.

Мабуть, подібні кроки продовжаться. Важко припустити, що вони один раз завдали такого удару, а далі утримаються. Також складно припустити, що всі ці останні тижні були для того, щоб раптово припинити ці удари,

– вважає військовий експерт.

Нагадаємо, 20 листопада Росія атакувала Київ та регіон дронами. Внаслідок ранкової російської атаки дронами-камікадзе у столиці є руйнування. Уламки дронів впали в кількох районах Києва. В області працювали сили ППО, ворожі цілі було знищено.