Під час дронової атаки по Україні окупанти використали нетрадиційні маршрути
28 травня 2023, 07:33Читать новость на русском
Київ вночі 28 травня атакували "Шахедами". Для цього російські загарбники використали нетрадиційні маршрути.
Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, терористи намагалися максимально обійти південну ППО.
Важливо Наймасованіша атака: у День Києва над столицею знищили понад 40 безпілотників, – КМВА
Росіяни під час атаки використали нетрадиційні маршрути
Як розповіла Гуменюк, окупанти намагалися обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні.
Те, що вони намагаються обходити Південь, – це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху "Шахедів",
– наголосила вона.
Нічна атака дронами 28 травня: все, що відомо
- У КМВА розповіли, що, попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.
- За попередніми даними, силами і засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників окупантів.
- За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва. Так, у Голосіївському через збиття дронів: уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували; виникло займання даху одного з ТРЦ; виникла пожежа на території одного з будівництв; також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 квадратних метрів, є один постраждалий.
- У Печерському районі загорівся дах будинку.
- У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- До речі, під час повітряної тривоги вночі 28 травня жителі Києва повідомляли, що нібито відчули підземні поштовхи. Після цього у мережі почали говорити про землетрус у столиці. Однак експерти наразі не підтвердили цю інформацію.