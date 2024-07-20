Нічна атака на Київ: в одному з районів зафіксовано падіння уламків дрона

20 липня 2024, 06:04
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Джерело:

КМВА

У ніч на 20 липня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків дрона.

Їх зафіксовано в Солом'янському районі столиці. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходила.

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Що відомо про наслідки нічної атаки

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. У ніч на 20 липня країна-агресорка вкотре атакувала ударними БпЛА. Зокрема, під ударом опинився Київ. 

Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці, попередньо, зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона,
– розповіли в КМВА.

Наразі інформація щодо інциденту уточнюється. Станом на 05:58 інформація про руйнування чи потерпілих відсутня.

Смертельний удар по Миколаєву 19 липня: що відомо

  • 19 липня російські сили завдали удару по Миколаєву ракетами. Снаряд влучив у житлову забудову. Внаслідок ворожої атаки є жертви та постраждалі.
  • Близько 17:00 на Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації. О 17:10 Повітряні сили повідомили про ракету над областю та закликали жителів сховатися. Незабаром пролунав вибух.
  • Спочатку повідомлялося про одного загиблого та кілька поранених, але згодом кількість жертв зросла. Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що станом на 18:13 жертвами стали щонайменше три людини, серед них – дитина. О 20:57 Сенкевич заявив про 14 поранених, серед яких четверо неповнолітніх.
  • Моніторингові канали зазначали, що окупанти випустили по Миколаєву дві керовані авіаційні ракети. Одна з них влучила в житловий район. Другий удар стався за містом.

  • На чергову цинічну атаку Росії відреагував Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих і постраждалих. Президент також опублікував фото із наслідками російської атаки та наголосив, що Росія щодня продовжує доводити, що тиску на неї замало. 

  • Президент також закликав світову спільноту ще більше продемонструвати свою силу Росії, а також попросив знайти нові рішення для того, щоб посилити захист від повітряних нападів країни-агресорки.

Автор: Ярослав Погончук