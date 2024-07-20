Нічна атака на Київ: в одному з районів зафіксовано падіння уламків дрона
Джерело:КМВА
У ніч на 20 липня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків дрона.
Їх зафіксовано в Солом'янському районі столиці. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходила.
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Що відомо про наслідки нічної атаки
Росія продовжує тероризувати мирні міста України. У ніч на 20 липня країна-агресорка вкотре атакувала ударними БпЛА. Зокрема, під ударом опинився Київ.
Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці, попередньо, зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона,
– розповіли в КМВА.
Наразі інформація щодо інциденту уточнюється. Станом на 05:58 інформація про руйнування чи потерпілих відсутня.
Смертельний удар по Миколаєву 19 липня: що відомо
- 19 липня російські сили завдали удару по Миколаєву ракетами. Снаряд влучив у житлову забудову. Внаслідок ворожої атаки є жертви та постраждалі.
- Близько 17:00 на Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації. О 17:10 Повітряні сили повідомили про ракету над областю та закликали жителів сховатися. Незабаром пролунав вибух.
- Спочатку повідомлялося про одного загиблого та кілька поранених, але згодом кількість жертв зросла. Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що станом на 18:13 жертвами стали щонайменше три людини, серед них – дитина. О 20:57 Сенкевич заявив про 14 поранених, серед яких четверо неповнолітніх.
- Моніторингові канали зазначали, що окупанти випустили по Миколаєву дві керовані авіаційні ракети. Одна з них влучила в житловий район. Другий удар стався за містом.
На чергову цинічну атаку Росії відреагував Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих і постраждалих. Президент також опублікував фото із наслідками російської атаки та наголосив, що Росія щодня продовжує доводити, що тиску на неї замало.
Президент також закликав світову спільноту ще більше продемонструвати свою силу Росії, а також попросив знайти нові рішення для того, щоб посилити захист від повітряних нападів країни-агресорки.