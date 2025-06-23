Коли люди вже не чекають ударів: в МВС розповіли про нову цинічну тактику масованих атак Росії
- 23 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ, використовуючи "Шахеди" та ракети, застосовуючи нову тактику повторних ударів.
Після першої хвилі обстрілів кияни поверталися з укриттів, але повторні атаки завдали їм шкоди, через швидкість балістичних ракет часу на повернення до укриттів не вистачає.
Сьогодні, 23 червня, росіяни цинічно атакували Київ "Шахедами" та ракетами. Тепер ворог використовує нову тактику та завдає повторні удари.
Про це 24 Каналу розповів журналіст та кореспондент Артур Зайонц, зауваживши, що в цей час більшість людей вже повернулась додому з укриттів. Часу, щоб знову повернутись туди – фактично немає.
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Нова цинічна тактика масованих атак Росії
За словами журналіста, він спілкувався з киянами та чув від людей підтвердження нової тактики під час сьогоднішньої атаки, яку використовує Росія. Так, містяни після першої хвилі обстрілів не чекали ударів, повернулись з укриттів додому, але потім постраждали.
Цю тактику вони використовують кілька місяців. Спершу тренувались, зараз – проводять масовані комбіновані атаки. Наприклад, сьогодні під час евакуації пацієнтів з клініки в Білій церкві 2 працівники ДСНС отримали поранення та загинула жінка, коли її переносили. Тобто повторний удар БпЛА,
– наголосив міністр МВС.
Кияни також розповіли, що і в столиці відбувались повторні удари. Так, подружжя вже повернулось з укриття, але постраждало.
"Прийшли з укриття, по "Шахедах" був відбій. Тільки прилягли і почули, що прилетіло. Спалах, вікна і двері вилетіли",
– сказали постраждалі кияни Альона та Олег.
Зайонц зазначив, що російські балістичні ракети летять дуже швидко, тому часу, щоб зорієнтуватись та знову піти в укриття обмаль.
Нагадаймо, що сьогодні ворог знищив цілий під'їзд п'ятиповерхівки у Шевченківському районі. Тим часом російська пропаганда поширює фото зруйнованої будівлі та звинувачує у прильоті українську ППО. Загалом внаслідок атаки загинуло 7 людей.